Auto & Truck Manufacturers
January 22, 2019 / 6:23 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Avtovaz Signs RUB 70 Bln Special Investment Contract

1 Min Read

Jan 22 (Reuters) - Avtovaz:

* SAID ON MONDAY THAT SIGNED SPECIAL INVESTMENT CONTRACT (SPIC) WITH RUSSIAN MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE, TO SUPPORT DEVELOPMENT OF ALLIANCE BRANDS IN RUSSIA

* DURING THE 10-YEAR CONTRACT AVTOVAZ WILL INVEST MORE THAN RUB 70 BILLION

* CO SERVES AS MAIN INVESTOR WITHIN GROUP OF ALLIANCE PARTNERS OF LADA IZHEVSK, RENAULT RUSSIA, NISSAN MOTOR MANUFACTURING RUSSIA, AND MITSUBISHI MOTORS RUS

* NICOLAS MAURE, VICE-CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS, NOTED THAT RUSSIAN MARKET IS KEY TO SUCCESS OF GROUPE RENAULT, INCLUDING AVTOVAZ

Source text: bit.ly/2FQHc2O

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below