BRIEF-Avtovaz Signs RUB 70 Bln Special Investment Contract

Jan 22 (Reuters) - Avtovaz:
* SAID ON MONDAY THAT SIGNED SPECIAL INVESTMENT CONTRACT (SPIC) WITH RUSSIAN MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE, TO SUPPORT DEVELOPMENT OF ALLIANCE BRANDS IN RUSSIA
* DURING THE 10-YEAR CONTRACT AVTOVAZ WILL INVEST MORE THAN RUB 70 BILLION
* CO SERVES AS MAIN INVESTOR WITHIN GROUP OF ALLIANCE PARTNERS OF LADA IZHEVSK, RENAULT RUSSIA, NISSAN MOTOR MANUFACTURING RUSSIA, AND MITSUBISHI MOTORS RUS
* NICOLAS MAURE, VICE-CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS, NOTED THAT RUSSIAN MARKET IS KEY TO SUCCESS OF GROUPE RENAULT, INCLUDING AVTOVAZ
Source text: bit.ly/2FQHc2O
Further company coverage: (Gdynia Newsroom)