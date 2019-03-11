BRIEF-Curando Nordic To Streamline And Focus On The Digital Part Of Business

March 11 (Reuters) - Curando Nordic AB:
* SAID ON FRIDAY TRADING OF CO’S SHARES WAS STOPPED ON NASDAQ FIRST NORTH
* SAYS HAS NOT SUCCEEDED IN ACHIEVING THE TURNOVER AND THE RESULTS ORIGINALLY FORECASTED
* TO DEAL WITH THE SITUATION, CO HAS TAKEN A STRATEGIC DECISION TO STREAMLINE AND FOCUS ON THE DIGITAL PART OF THE BUSINESS AND DISPOSE OF EVERYTHING THAT DOES NOT SUPPORT THE CORE BUSINESS
* BOARD IS WORKING WITH THE LONG-TERM FINANCING THAT IS NECESSARY TO BE ABLE TO MAINTAIN A HIGH RATE OF DEVELOPMENT OF THE DIGITAL PLATFORM
Source text for Eikon:
Further company coverage: (Gdynia Newsroom)