Consumer Goods and Retail
March 18, 2019 / 10:38 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Fat Dog Games Signs Investment Agreement with Qubic Games

1 Min Read

March 18 (Reuters) - Fat Dog Games SA:

* SAID ON FRIDAY THAT THE COMPANY AND ITS UNIT FAT DOG GAMES DEVELOPMENT (FDG DEVELOPMENT) HAVE SIGNED AN INVESTMENT AGREEMENT WITH QUBIC GAMES

* UNDER AGREEMENT QUBIC GAMES IS TO BUY UP TO 172 SHARES IN FDG DEVELOPMENT FOR 200,000 ZLOTYS

* QUBIC GAMES SHALL SIGN WITH FDG DEVELOPMENT FOUR PUBLISHING DEALS REGARDING LICENSING FDG GAMES TO PUBLISH ITS GAMES: “DEAD HORIZON 1”, “DEAD HORIZON 2”, “DEATH’S HANGOVER” AND “REKT!” ON NINTENDO SWITCH PLATFORM

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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