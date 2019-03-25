Consumer Goods and Retail
March 25, 2019 / 12:09 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-SAKANA EGM's To Vote On Issuing Of Around 4 Mln E Series Shares

1 Min Read

March 25(Reuters) - SAKANA SA:

* SAID ON FRIDAY EXTRAORDINARY GENERAL MEETING (EGM) PLANS TO VOTE ON INCREASING COMPANY’S CAPITAL BY NO MORE THAN 400,000 ZLOTYS THROUGH ISSUE OF E SERIES SHARE, PRICE PER SHARE TO BE NO LOWER THAN 0.10 ZLOTY

* PLANS TO VOTE THAT E SERIES SHARES BE ISSUED WITHIN PRIVATE SUBSCRIPTION WITH EXCLUSION OF THE PRE-EMPTIVE RIGHT OF THE CURRENT SHAREHOLDERS

* PLANS TO VOTE THAT E SERIES SHARES TRADE ON NEW CONNECT MARKET

* PLANS TO VOTE THAT E SERIES BE ELIGIBLE FOR DIVIDEND FROM THE COMPANY’S PROFIT

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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