Consumer Goods and Retail
March 29, 2019 / 7:25 AM / in 2 hours

BRIEF-Stern Groep: Conditional Refinancing Agreement Concerning Sale Of SternLease

1 Min Read

March 29 (Reuters) - STERN GROEP NV:

* ANNOUNCED ON THURSDAY CONCLUSION OF REFINANCING AGREEMENT IN CASE SHAREHOLDERS APPROVE SALE OF STERNLEASE TO ALD AUTOMOTIVE ON MAY 31, 2019

* ABN AMRO, ING AND RABOBANK TO ACT AS REFINANCING BANKS

* ARRANGEMENT CONCLUDED FOR A 3-YEAR PERIOD AND FOR AMOUNT OF EUR 60 MLN

* ABN AMRO AND ING PARTICIPATE EACH FOR EUR 22 MILLION AND RABOBANK FOR EUR 16 MILLION.

* IF SHAREHOLDERS DO NOT APPROVE SALE OF STERNLEASE TO ALD AUTOMOTIVE, CURRENT CREDIT FACILITIES WILL CONTINUE TO APPLY

Source text: bit.ly/2TGt4fN

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below