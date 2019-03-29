Biotechnology
March 29, 2019 / 6:55 AM / Updated 39 minutes ago

BRIEF-Genfit Raises Circa $155.4 Million Gross In Nasdaq Offering

1 Min Read

March 29 (Reuters) - GENFIT SA:

* ANNOUNCED ON THURSDAY EXERCISE IN FULL OF THE OPTION GRANTED TO THE UNDERWRITERS OF ITS GLOBAL OFFERING AND NASDAQ GLOBAL SELECT MARKET LISTING TO PURCHASE UP TO 997,500 ADDITIONAL ADSS

* GROSS PROCEEDS OF THE GLOBAL OFFERING INCREASED TO APPROXIMATELY $155.4 MILLION

* TOTAL NUMBER OF GENFIT ORDINARY SHARES AND ADSS ISSUED IN THE GLOBAL OFFERING AMOUNTS TO 7 647 500 ORDINARY SHARES, INCLUDING 7 147 500 IN THE FORM OF ADSS

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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