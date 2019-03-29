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March 29, 2019 / 7:10 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Altarea Cogedim To Acquire 63.63 Pct Of NR 21

1 Min Read

March 29 (Reuters) - ALTAREA SCA:

* ALTAREA COGEDIM ANNOUNCED ON THURSDAY SIGNATURE OF AGREEMENT UNDER SUSPENSIVE CONDITIONS TO ACQUIRE CONTROLLING STAKE IN NR21

* TO ACQUIRE CONTROLLING STAKE FROM TWO SHAREHOLDERS WHO JOINTLY HOLD 63.63 PCT OF NR21 CAPITAL

* ACQUISITION TO BE FINALISED DURING MONTH OF MAY

* SUSPENSIVE CONDITIONS INCLUDE TRANSFER OF NR21 SHARES TO EURONEXT PARIS AND PRIOR SALE OF ITS SUBSIDIARY LTJ DIFFUSION

* FOLLOWING ACQUISITION, SIMPLIFIED TAKEOVER BID ON REMAINING NR21 SAHRES WILL BE FILED

Source text: bit.ly/2CJ4EwJ

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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