BRIEF-CSP International Fashion Group Approves 2019-2023 Business Plan

April 1(Reuters) - CSP International Fashion Group SpA :
* SAID ON FRIDAY THAT IT HAD APPROVED 2019-2023 BUSINESS PLAN
* SAYS BUSINESS PLAN SHOWS MORE MODERATE TARGETS OF ORGANIC GROWTH AND PROFITABILITY IN SHORT AND MEDIUM TERM
* HAS APPROVED RESULTS OF THE IMPAIRMENT TEST WHICH HAS LED TO WRITE-DOWN OF INTANGIBLE FIXED ASSETS OF EUR 9.6 MLN
* FY REVENUE EUR 111.6 MLN VS RESTATED EUR 119.7 MLN YEAR AGO
* FY ADJ. LOSS BEFORE TAX NEGATIVE OF EUR 0.9 MLN VS PROFIT EUR 2.5 MLN YEAR AGO
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Further company coverage: (Gdynia Newsroom)