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April 2, 2019 / 6:10 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Guerbet: Transition From Temporary Importation To Regular Supply For Lipiodol Injection

1 Min Read

April 2 (Reuters) - GUERBET SA:

* GUERBET LLC USA ANNOUNCED ON MONDAY TRANSITION FROM TEMPORARY IMPORTATION TO REGULAR SUPPLY FOR LIPIODOL (ETHIODIZED OIL) INJECTION; ALSO INTRODUCES NEW GLASS VIAL CONTAINER

* IMPORTATION REMAINED IN EFFECT THROUGH FEBRUARY 2019, WHILE GUERBET QUALIFIED NEW FDA REGISTERED MANUFACTURING SITE

* NEWLY MANUFACTURED LIPIODOL WILL ADDITIONALLY BE PACKAGED IN NEW GLASS VIALS, AS OPPOSED TO GLASS AMPOULES

* NEWLY MANUFACTURED SHIPMENT OF LIPIODOL IN NEW VIAL CONTAINER CLOSURE SYSTEM WILL BE DELIVERED TO CUSTOMERS DURING WEEK OF APRIL 1, 2019.

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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