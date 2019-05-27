Consumer Goods and Retail
May 27, 2019 / 5:53 AM / Updated 42 minutes ago

BRIEF-Fenerbahce Says UEFA Club Financial Control Body Refers Fenerbahce's Case To Adjudicatory Chamber

1 Min Read

May 27 (Reuters) - FENERBAHCE FUTBOL:

* REPORTED ON SUNDAY UEFA CLUB FINANCIAL CONTROL BODY HAS REFERRED FENERBAHCE’S CASE TO ADJUDICATORY CHAMBER FOR VIOLATION OF SETTLEMENT AGREEMENT

* DISCIPLINARY SANCTIONS CAN BE IMPOSED UPON FENERBAHCE SUCH AS CUTTING UEFA PROCEEDS AMOUNTING TO EUR 2.5 MILLION; RESTRICTING REGISTRATION OF NEW TRANSFERS FOR UEFA MATCHES FOR NEXT TWO SEASONS; RESTRICTING NUMBER OF PARTICIPATION A LIST SQUAD TO 23 PLAYERS FOR NEXT TWO SEASONS

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below