BRIEF-Health Italia Signs Agreement With Assoimprese

May 30 (Reuters) - Health Italia SpA:
* SAID ON WEDNESDAY IT SIGNED INSTITUTIONAL AGREEMENT WITH ASSOIMPRESE, INDUSTRIAL ASSOCIATION OF SMALL AND MEDIUM NATIONAL ENTERPRISES
* UNDER THE AGREEMENT COMPANY AND ASSOIMPRESE THROUGH COMMON COMMISSION “HEALTH AND WELFARE” WILL PROPOSE INTEGRATED SOLUTIONS TO ALL ASSOIMPRESE ASSOCIATED COMPANIES
* UNDER AGREEMENT COMPANY WILL OFFER ITS SERVICES OF CORPORATE WELFARE, INTEGRATIVE HEALTH, TELEMEDICINE AND HEALTH FUND MANAGEMENT
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Further company coverage: (Gdynia Newsroom)