Healthcare Facilities
May 30, 2019 / 6:23 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Health Italia Signs Agreement With Assoimprese

1 Min Read

May 30 (Reuters) - Health Italia SpA:

* SAID ON WEDNESDAY IT SIGNED INSTITUTIONAL AGREEMENT WITH ASSOIMPRESE, INDUSTRIAL ASSOCIATION OF SMALL AND MEDIUM NATIONAL ENTERPRISES

* UNDER THE AGREEMENT COMPANY AND ASSOIMPRESE THROUGH COMMON COMMISSION “HEALTH AND WELFARE” WILL PROPOSE INTEGRATED SOLUTIONS TO ALL ASSOIMPRESE ASSOCIATED COMPANIES

* UNDER AGREEMENT COMPANY WILL OFFER ITS SERVICES OF CORPORATE WELFARE, INTEGRATIVE HEALTH, TELEMEDICINE AND HEALTH FUND MANAGEMENT

* AGREEMENT WITH ASSOIMPRESE SIGNED FOR TWO YEARS

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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