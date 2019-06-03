BRIEF-Sporting 9-Month Net Result Turns To Loss At 5.9 Mln Euros

June 3 (Reuters) - Sporting Clube de Portugal Futebol SAD :
* SAID ON FRIDAY 9-MONTH 2018/19 NET LOSS 5.9 MILLION EUROS VERSUS PROFIT 1.1 MILLION EUROS YEAR AGO
* 9-MONTH OPERATING RESULTS 485,000 EUROS VERSUS 6.3 MILLION EUROS YEAR AGO
* 9-MONTH OPERATING REVENUE EXCLUDING PLAYER RELATED DEALS 61.2 MILLION EUROS VERSUS 73.4 MILLION EUROS YEAR AGO
* 9-MONTH REVENUE FROM PLAYER-RELATED DEALS 48.6 MILLION EUROS VERSUS 31.3 MILLION EUROS YEAR AGO
Source text: bit.ly/312fckX
Further company coverage: (Gdynia Newsroom)