Company News
June 5, 2019 / 6:20 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-AXA Sells 40 Million AXA Equitable Holdings Shares

1 Min Read

June 5 (Reuters) - AXA SA:

* ANNOUNCED ON TUESDAY THE SALE OF 40 MILLION SHARES OF COMMON STOCK OF AXA EQUITABLE HOLDINGS, INC.

* AXA HAS GRANTED THE UNDERWRITERS A 30-DAY OPTION TO PURCHASE UP TO AN ADDITIONAL 6,000,000 SHARES OF EQH’S COMMON STOCK

* SALE OF 40,000,000 SHARES OF COMMON STOCK OF AXA EQUITABLE HOLDINGS, INC. (‘EQH’) TO MORGAN STANLEY AND BARCLAYS, AS UNDERWRITERS IN REGISTERED PUBLIC OFFERING OF THOSE SHARES(THE ‘OFFERING’)

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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