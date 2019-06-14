Company News
June 14, 2019 / 6:40 AM / Updated 24 minutes ago

BRIEF-Enea Signs Deal With US-Based Cloud Technology Company

1 Min Read

June 14 (Reuters) - Enea AB:

* SAID ON THURSDAY SIGNED AGREEMENT WITH TOTAL VALUE USD 2.8 MLN OVER TWO YEARS

* AGREEMENT COVERING DEEP PACKET INSPECTION (DPI) TECHNOLOGY FOR A US-BASED MARKET LEADER IN CLOUD TECHNOLOGY

* DEAL INCLUDES BOTH SOFTWARE LICENSES AND ASSOCIATED SUPPORT AND MAINTENANCE

* REVENUES RECOGNIZED OVER 2019 AND 2020, STARTING WITH USD 0.9 MLN IN Q2 2019

* THIS CONFIRMS ENEA’S POSITION AS THE LEADING PROVIDER OF DPI TECHNOLOGY FOR THE SD-WAN MARKET - CEO

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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