Consumer Goods and Retail
June 17, 2019 / 6:45 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-TXM Withdraws From Slovak Market

1 Min Read

June 17 (Reuters) - TXM SA:

* SAYS THAT IT HAS CLOSED DOWN ITS ACTIVITY IN THE SLOVAK MARKET UNDER RESTRUCTURING PROCESS

* THE COMPANY’S ACTIVITY IN SLOVAKIA WAS CONDUCTED BY SEVEN STORES RUN BY SPECIAL PURPOSE ENTITIES

* THE WITHDRAWAL FROM FOREIGN OPERATIONS IS A CONSEQUENCE OF LOSSES INCURRED IN THE SLOVAK MARKET AND LACK OF PROSPECTS OF REVERSAL OF THIS TREND IN THE COMING YEAR

* ESTIMATED COSTS OF CLOSURES SHOULD NOT EXCEED 0.4 MILLION ZLOTYS

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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