BRIEF-TXM Withdraws From Slovak Market

June 17 (Reuters) - TXM SA:
* SAYS THAT IT HAS CLOSED DOWN ITS ACTIVITY IN THE SLOVAK MARKET UNDER RESTRUCTURING PROCESS
* THE COMPANY’S ACTIVITY IN SLOVAKIA WAS CONDUCTED BY SEVEN STORES RUN BY SPECIAL PURPOSE ENTITIES
* THE WITHDRAWAL FROM FOREIGN OPERATIONS IS A CONSEQUENCE OF LOSSES INCURRED IN THE SLOVAK MARKET AND LACK OF PROSPECTS OF REVERSAL OF THIS TREND IN THE COMING YEAR
* ESTIMATED COSTS OF CLOSURES SHOULD NOT EXCEED 0.4 MILLION ZLOTYS
Source text for Eikon:
Further company coverage: (Gdynia Newsroom)