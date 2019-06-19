BRIEF-Pegroco: Nordisk Bergteknik Issues Secured Bonds Of SEK 300 Mln

June 19 (Reuters) - Pegroco Invest AB:
* SAID ON TUESDAY PEGROCO’S PORTFOLIO COMPANY NORDISK BERGTEKNIK AB (PUBL) HAD ISSUED SECURED CORPORATE BONDS OF SEK 300 MILLION WITH A TERM OF FOUR YEARS
* THE BONDS CARRY VARIABLE INTEREST RATES ON STIBOR 3M + 600 BASIS POINTS AND HAVE A FINAL MATURITY IN JUNE 2023
* THE PROCEEDS FROM THE BOND ISSUE WILL BE USED FOR FURTHER ACQUISITIONS AND REPAYMENT OF EXISTING ACQUISITION LOANS FROM THE BANK
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Further company coverage: (Gdynia Newsroom)