BRIEF-Redwood Pharma Updates Regarding Financial Situation

June 20 (Reuters) - Redwood Pharma AB:
* SAID ON WEDNESDAY IT HAS RAISED SUFFICIENT CAPITAL THROUGH THE NEW RIGHTS ISSUE AND THE CONVERTIBLE DEBT FACILITY TO COMPLETE THE RP101 PHASE II TRIAL
* COSTS FOR THE TRIAL ARE IN LINE WITH ITS BUDGET, WITHOUT SIGNIFICANT DEVIATION OR INCREASES
* BOARD OF DIRECTORS IS OF THE OPINION THAT THE FACILITY IS WELL-SUITED FOR THE COMPANY’S NEEDS
* BOARD HAS DECIDED TO EVALUATE THE POSSIBILITY OF ACTIVELY ELIMINATING OR REDUCING THE CONVERTIBLE DEBT FACILITY DURING THE FALL OF 2019
* FOR THE TIME BEING, FINANCIALLY UNCHANGED CONDITIONS PREVAIL
Source text for Eikon:
Further company coverage: (Gdynia Newsroom)