Biotechnology
June 25, 2019 / 5:57 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Selvita Unit Extends Contract with University of California

1 Min Read

June 25 (Reuters) - Selvita SA:

* SAID ON MONDAY THAT ITS UNIT SELVITA INC HAS RECEIVED ORDER UNDER FRAMEWORK AGREEMENT IT SIGNED WITH THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SAN FRANCISCO (UCSF) ON JULY 1, 2016

* THE NEW ORDER HAS BEEN SIGNED FOR THREE YEARS AND IS WORTH $3.3 MILLION

* UNDER THE EXTENDED CONTRACT, THE UNIT WILL PROVIDE UCSF WITH FURTHER SUPPORT IN THE FIELD OF MEDICINAL CHEMISTRY AND INCREASE RESEARCH TEAM DEDICATED TO PROJECT IMPLEMENTATION

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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