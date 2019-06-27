Consumer Goods and Retail
June 27, 2019 / 9:56 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Casta Diva Posts Court Decision On Complaints Of CEO Luca Oddo

1 Min Read

June 27 (Reuters) - Casta Diva Group:

* SAID ON WEDNESDAY MILAN COURT RULED ON COMPLAINTS OF CEO AND SHAREHOLDER LUCA ODDO REGARDING RELOAD REQUEST

* SAYS COURT ACCEPTS ODDO COMPLAINT AGAINST RELOAD’S PROPOSAL TO INCLUDE ADDITIONAL ITEM TO AGM AGENDA

* SAYS COURT REJECTS COMPLAINT AGAINST RELOAD’S REQUEST TO MOVE THE DATES OF THE MEETING

* CONFIRMS SHAREHOLDERS’ MEETING FOR 27-28 JUNE

* THE MEETING WILL BE HELD WITHOUT ITEM ON INTRODUCTION OF SHARES WITH MULTIPLE VOTES

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below