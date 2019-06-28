Consumer Goods and Retail
June 28, 2019 / 5:54 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Sporting Signs Players Rafael Camacho And Valentin Rosier

1 Min Read

June 28 (Reuters) - Sporting Clube de Portugal Futebol SAD :

* SAID ON THURSDAY REACHED AGREEMENT WITH LIVERPOOL FC FOR DEFINITIVE TRANSFER OF PLAYER RAFAEL CAMACHO AND SIGNS PLAYER FOR 5 SEASONS

* REACHED AGREEMENT WITH DIJON FOOTBALL COTE D’OR FOR DEFINITIVE TRANSFER OF PLAYER VALENTIN ROSIER

* SIGNS VALENTIN ROSIER FOR 5 SEASONS WITH TERMINATION CLAUSE OF 60 MILLION EUROS

* UNDER SAME AGREEMENT WITH DIJON FOOTBALL COTE D’OR AGREES DEFINITIVE TRANSFER OF PLAYER MAMA BALDE

Source text: bit.ly/2NhIQ2S bit.ly/2JfetF1

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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