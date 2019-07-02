Consumer Goods and Retail
July 2, 2019 / 5:26 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-SC Braga Transfers Coach Abel Ferreira To Greece's PAOK FC

1 Min Read

July 2 (Reuters) - Sporting Clube de Braga Futebol SAD :

* SAID ON MONDAY ENTERED INTO AGREEMENT WITH GREECE’S PAOK FC FOR DEFINITIVE TRANSFER OF THE COACH OF ITS MAIN TEAM, ABEL FERNANDO MOREIRA FERREIRA, FOR 2.5 MILLION EUROS

* TO RELEASE CONTRACTUAL OBLIGATIONS OF ASSISTANT COACHES JOAO MIGUEL BARRETO MARTINS, CARLOS FILIPE RODRIGUES MARTINHO AND VITOR ILIDIO CASTANHEIRA PENAS, FREE OF CHARGE OR COMPENSATION, TO ACCOMPANY THE HEAD COACH

* SAYS DECISION WAS MADE AFTER PROPOSAL BY PAOK FC

* SAYS TO ANNOUNCE NEW COACHING TEAM OF ITS MAIN TEAM AS SOON AS POSSIBLE

Source text: bit.ly/2RKifKc

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below