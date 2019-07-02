BRIEF-Mondo TV Iberoamerica To Pre-Produce Three Animated Series For 1.2 Mln Euros

July 2 (Reuters) - Mondo TV Iberoamerica SA:
* SAID ON MONDAY ITS UNIT MONDO TV PRODUCCIONES CANARIAS SLU SIGNED THREE DEALS WITH MONDO TV SPA FOR A TOTAL OF 1.2 MILLION EUROS FOR PARTICIPATION IN PRODUCTION OF ANIMATED SERIES “GOODOIL”, “ROBOT TRAINS 3” AND “NINA Y OLGA”
* SAYS FULL AMOUNT TO BE RECEIVED DURING THE YEARS 2019 AND 2020
* SAYS MONDO TV PRODUCCIONES CANARIAS WILL DEAL WITH THE PRE-PRODUCTION OF AFOREMENTIONED SERIES
Source text: bit.ly/2Nsxedn
Further company coverage: (Gdynia Newsroom)