Consumer Goods and Retail
July 2, 2019 / 5:51 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Mondo TV Iberoamerica To Pre-Produce Three Animated Series For 1.2 Mln Euros

1 Min Read

July 2 (Reuters) - Mondo TV Iberoamerica SA:

* SAID ON MONDAY ITS UNIT MONDO TV PRODUCCIONES CANARIAS SLU SIGNED THREE DEALS WITH MONDO TV SPA FOR A TOTAL OF 1.2 MILLION EUROS FOR PARTICIPATION IN PRODUCTION OF ANIMATED SERIES “GOODOIL”, “ROBOT TRAINS 3” AND “NINA Y OLGA”

* SAYS FULL AMOUNT TO BE RECEIVED DURING THE YEARS 2019 AND 2020

* SAYS MONDO TV PRODUCCIONES CANARIAS WILL DEAL WITH THE PRE-PRODUCTION OF AFOREMENTIONED SERIES

Source text: bit.ly/2Nsxedn

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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