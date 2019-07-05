Bankruptcy News
July 5, 2019 / 7:02 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Hiddn Solutions Updates On Financial Situation

1 Min Read

July 5 (Reuters) - Hiddn Solutions ASA:

* SAID ON THURSDAY AS ANNOUNCED, CO IS INSOLVENT

* THE BOARD CONSIDERS THAT THERE ARE GROUNDS TO CONTINUE A PROCESS, SAFEGUARDING CREDITOR INTERESTS, WHEREBY IT EXPLORES POSSIBILITIES FOR THE COMPANY, WHICH COULD ALSO BE IN THE SHAREHOLDERS’ INTERESTS

* BOARD IS CONTINUING DISCUSSIONS WITH THIRD PARTIES, AND WILL CONSIDER ARRANGEMENTS OR ACTIONS THAT COULD BE OF INTEREST TO THE COMPANY

* UNLESS THE BOARD IS SUCCESSFUL IN THESE EFFORTS, THE BOARD’S OPINION IS THAT THERE IS NO SHAREHOLDER VALUE IN THE COMPANY

* BOARD HAS SET PRELIMINARY DEADLINE SET TO JULY 11, 2019 FOR THIS CONTINUED PROCESS

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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