BRIEF-Stentys To Ask Its Shareholders To Vote On Dissolution Of Company

July 23 (Reuters) - STENTYS SA:
* ANNOUNCED ON MONDAY THAT ITS SEARCH FOR A STRATEGIC PARTNER HAS FAILED
* BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO ASK SHAREHOLDERS TO VOTE ON DISSOLUTION OF CO
* CONSIDERS ASKING COMPETENT COMMERCIAL COURT TO APPOINT AD HOC REPRESENTATIVE TO ASSIST IT IN STEPS TO BE TAKEN AND TO ENSURE THAT INTERESTS OF VARIOUS STAKEHOLDERS ARE PRESERVED
* EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS’ MEETING WILL BE CONVENED IN THE COMING WEEKS
* GROUP’S CASH POSITION AT JUNE 30 STOOD AT EUR 8.1 MLN, TO BE USED TO FACE CO’S LIABILITIES
* CO DOES NOT FORESEE ANY LIQUIDATING DIVIDEND TO SHAREHOLDERS
* CO HAS REQUESTED SUSPENSION OF TRADING OF SHARES ON EURONEXT PARIS UNTIL OCTOBER 31
Source text for Eikon:
Further company coverage: (Gdynia Newsroom)