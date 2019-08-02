BRIEF-Cyxone: Study Confirms Drug Candidate T20K's Safety And Tolerability In Humans

Aug 2 (Reuters) - Cyxone AB:
* SAID ON THURSDAY CLINICAL PHASE I TRIAL WITH DRUG CANDIDATE T20K SUCCESSFULLY ACHIEVED ITS PURPOSE OF CONFIRMING T20K’S SAFETY AND TOLERABILITY IN HUMANS
* THERE WERE NO REPORTS OF SERIOUS ADVERSE EVENTS IN THIS INFUSION STUDY
* T20K, WHICH IS UNDER DEVELOPMENT FOR THE TREATMENT OF MULTIPLE SCLEROSIS, WILL AS A NEXT STEP IN THE DEVELOPMENT PROGRAM BE PREPARED AS AN ORAL FORMULATION FOLLOWED BY A FURTHER CLINICAL PHASE I STUDY
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Further company coverage: (Gdynia Newsroom)