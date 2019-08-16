Biotechnology
August 16, 2019 / 6:41 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Celon Pharma Completes Administration Of Drug Candidate In Phase I Clinical Test

1 Min Read

Aug 16 (Reuters) - Celon Pharma SA:

* SAID ON THURSDAY THAT IT HAS COMPLETED ADMINISTRATION OF DRUG CANDIDATE IN PHASE I OF CLINICAL TEST OF A DRUG BASED ON PDE10A INHIBITOR, DEVELOPED IN THE TREATMENT OF PSYCHOTIC AND NEUROMOTOR DISORDERS - CPL500036

* SAID DURING THE TEST THE DRUG WAS WELL TOLERATED AND SHOWED DESIRED PHARMACOKINETICS BOTH AFTER SINGLE AND REPEATED ADMINISTRATION

* SAID IT IS CURRENTLY ANALYSING LAST DATA AND HAS ALREADY STARTED PREPARING FOR PHASE II OF CLINICAL TEST WITH PARTICIPATION OF PATIENTS

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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