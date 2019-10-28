BRIEF-Baumgartner Gruppe: Behr Bircher Cellpack Publishes Provisional Final Result Of Public Offer

Oct 28 (Reuters) - BAUMGARTNER GRUPPE HOLDING AG:
* BEHR BIRCHER CELLPACK BBC AG PUBLISHES PROVISIONAL FINAL RESULT OF PUBLIC TENDER OFFER FOR ALL PUBLICLY HELD REGISTERED SHARES OF BAUMGARTNER GRUPPE HOLDING AG
* BY THE END OF THE EXPIRATION PERIOD, 2,387 BAUMGARTNER REGISTERED SHARES HAD BEEN TENDERED
* AS OF OCT 25, BBC AND THE PERSONS ACTING IN CONCERT WITH IT THUS HOLD 99.06% OF THE VOTING RIGHTS AND SHARE CAPITAL OF BAUMGARTNER
* THIS FINAL RESULT IS PROVISIONAL, FINAL RESULT WILL BE ANNOUNCED ON DEC 31
Source text: bit.ly/2BZUCGN
Further company coverage: (Gdansk Newsroom)