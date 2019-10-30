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October 30, 2019 / 8:15 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-EDP Buys 50% Stake In a Portfolio Of Projects Of 278 MW In The U.S.

1 Min Read

Oct 30 (Reuters) - EDP – Energias de Portugal, S.A. :

* SAID ON TUESDAY, BUYS 50% STAKE IN A 278 MW SOLAR PORTFOLIO LOCATED IN THE U.S., THROUGH ITS 82.6% OWNED UNIT EDP RENEWABLES NORTH AMERICA

* SAYS EXPECTS TO MAKE A TOTAL NET EQUITY INVESTMENT IN THE PORTFOLIO OF ABOUT 150 MILLION DOLLARS FOR THE FULL CONSTRUCTION AND NET OF EXPECTED TAX EQUITY FINANCING

* SAYS THE PORTFOLIO, WHICH WAS DEVELOPED BY FIRST SOLAR INC, IS EXPECTED TO COME ONLINE OVER THE NEXT MONTHS

Source text: bit.ly/2PvKFsg

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Gdansk Newsroom

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