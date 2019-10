Oct 31 (Reuters) - TEKNOSA IC VE DIS TICARET:

* SAID ON WEDNESDAY Q3 NET LOSS 35.4 MLN LIRA VS PROFIT 47,000 LIRA YEAR AGO

* Q3 REVENUE 1.04 BLN LIRA VS 919.7 MLN LIRA YEAR AGO

