BRIEF-QubicGames Signs Distribution Deal For "Good Night Knight" Game

Nov 8 (Reuters) - QubicGames SA:
* SAID ON THURSDAY IT HAS SIGNED A DISTRIBUTION DEAL WITH NO GRAVITY DEVELOPMENT DETAILING THE RELEASE OF THE “GOOD NIGHT KNIGHT” GAME
* NO GRAVITY DEVELOPMENT TO RECEIVE REVENUE SHARE IN EXCHANGE FOR LICENSING
* THE RELEASE OF THE FULL VERSION OF “GOOD NIGHT KNIGHT” FOR NINTENDO SWITCH IS PLANNED FOR H2 2020
* THE COMPANY AND NO GRAVITY DEVELOPMENT MAY RELEASE AN EARLY ACCESS VERSION OF “GOOD NIGHT KNIGHT” IN H1 2020
Source text for Eikon:
Further company coverage: (Gdynia Newsroom)