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November 13, 2019 / 8:33 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Ambea: Actor Sells 12 Mln Shares In Co

1 Min Read

Nov 13(Reuters) - Ambea AB:

* ACTOR SCA SOLD 12,000,000 SHARES IN AMBEA, REPRESENTING 12.7% OF THE TOTAL NUMBER OF OUTSTANDING SHARES

* SHARES WERE SOLD THROUGH AN ACCELERATED BOOK-BUILDING PROCESS TO SWEDISH AND INTERNATIONAL INSTITUTIONAL INVESTORS AT A PRICE OF SEK 70 PER SHARE

* ACTOR WILL CONTINUE TO OWN 35,467,803 SHARES, DIRECTLY AND INDIRECTLY THROUGH ACTR HOLDING AB, REPRESENTING 37.5 PERCENT OF THE TOTAL NUMBER OF SHARES IN AMBEA

* ACTOR HAS AGREED TO A LOCK-UP IN RELATION TO ITS DIRECTLY AND INDIRECTLY HELD SHARES IN AMBEA

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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