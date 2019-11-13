BRIEF-QubicGames Completes Nintendo Switch Certification Process For Three Games

Nov 13 (Reuters) - QubicGames SA:
* SAID ON TUESDAY THAT IT HAS COMPLETED NINTENDO SWITCH CONSOLE CERTIFICATION PROCESS FOR GAMES “AKUTO: SHOWDOWN”, “BARBAROUS: TAVERN OF EMYR” AND “SHEEP PATROL”
* THE COMPANY HAS SET RELEASE DATE FOR THESE GAMES IN NORTH AMERICA, EUROPE AND AUSTRALIA BETWEEN DECEMBER 20 AND DECEMBER 27
* THE COMPLETION OF THE CERTIFICATION PROCESS FOR THESE GAMES CLOSES THE COMPANY’S PUBLISHING PLAN FOR 2019 ON THE NINTENDO SWITCH CONSOLE
* THE COMPANY WILL RELEASE 12 NEW GAMES ON THE NINTENDO SWITCH CONSOLE IN Q4 2019 AS PLANNED
Source text for Eikon:
Further company coverage: (Gdansk Newsroom)