Consumer Goods and Retail
November 15, 2019 / 10:12 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Gamenet: Gamma Bidco Raises Tender Offer Price After Completing RAAB For 16% Stake

1 Min Read

Nov 15 (Reuters) - Gamenet Group SpA:

* GAMMA BIDCO, COMPANY FORMED ON BEHALF OF FUNDS MANAGED BY APOLLO, COMPLETES REVERSE ACCELERATED BOOK-BUILDING OF 16% OF GAMENET GROUP AT EUR 13.00 /SHR

* INCLUDING SHARES TO BE ACQUIRED FROM TCP LUX EURINVEST AND INTRALOT ITALIAN INVESTMENTS, GAMMA BIDCO WILL OWN 67% OF GAMENET GROUP

* OFFER PRICE OF TENDER OFFER TO BE LAUNCHED BY GAMMA BIDCO WILL INCRESE TO EUR 13.00 /SHR FROM EUR 12.50 /SHR

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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