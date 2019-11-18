BRIEF-Tecnoquark Presents New Investment Plan

Nov 18 (Reuters) - Tecnoquark Trust SA:
* TO FOCUS ON TURNKEY PROJECTS, R&D FOR DEFENCE SECTOR, DESIGN AND PRODUCTION FOR OIL AND GAS SECTOR
* CRESCENT HILL CAPITAL CORPORATION, WHICH CONTROLS TECNOQUARK, TO PROPOSE A CAPITAL INCREASE OF AT LEAST 3 MILLION EUROS TO PROVIDE WORKING CAPITAL TO IMPLEMENT THE CHANGES IN TECNOQUARK
* SEES FY 2019 TURNOVER AT 2.7 MILLION EUROS, EBITDA IN NEGATIVE TERRITORY OF 75,000 EUROS
* SEES FY 2020 TURNOVER 3.5 MILLION EUROS, EBITDA OF 0.8 MILLION EUROS
* SEES FY 2021 TURNOVER AT 5.0 MILLION EUROS, EBITDA AT 1.2 MILLION EUROS
Source text: bit.ly/33VGp9T
Further company coverage: (Gdansk Newsroom)