Biotechnology
November 20, 2019 / 8:50 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Celon Pharma Obtains European Patent For PI3K Kinase Inhibitor and Applications

1 Min Read

Nov 20 (Reuters) - Celon Pharma SA:

* SAID ON TUESDAY IT HAS OBTAINED A EUROPEAN PATENT FOR PI3K KINASE INHIBITOR

* PATENT ALSO INCLUDES APPLICATION OF SAID INHIBITOR IN TREATMENT OF IMMUNE-MEDIATED AND INFLAMMATORY DISEASES AS WELL AS ONCOLOGICAL THERAPIES

* DEVELOPMENT OF SAID INHIBITOR IN PATIENTS WITH LUNG DISEASES IS TAKING PLACE THROUGH COMPANY’S “PIKCEL” PROJECT WHICH IS CURRENTLY IN PRECLINICAL TEST PHASE

* COMPANY IS ALSO EXPLORING THE APPLICATION OF SAID INHIBITOR WITHIN THE OBTAINED PATENT IN AREAS OUTSIDE OF “PIKCEL” PROJECT

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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