Advanced Medical Equipment
November 20, 2019 / 8:35 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Infoscan Signs Cooperation Deal For Distribution Of Its Products In China

1 Min Read

Nov 20 (Reuters) - Infoscan SA:

* SAID ON TUESDAY IT HAS SIGNED 3-YEAR COOPERATION DEAL FOR PROVIDING SERVICES IN CHINA WITH IPAZ, WHICH IS AN AUTHORISED REPRESENTATIVE OF CHINA-EUROPE ASSOCIATION FOR TECHNICAL AND ECONOMIC COOPERATION (CEATEC)

* UNDER DEAL IPAZ VIA CEATEC WILL DISTRIBUTE COMPANY’S PRODUCTS ON CHINESE MARKET, SEEK PARTNERS FOR A JOINT VENTURE IN THE AREA OF APNEA DIAGNOSTICS SERVICES AND SEEK PARTNERS FOR JOINT VENTURES IN THE AREAS OF PRODUCTION AND ASSEMBLY OF DEVICES

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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