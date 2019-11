Nov 21 (Reuters) - Mallouppas & Papacostas PCL:

* H1 TURNOVER EUR 19.4 MILLION VS EUR 18.9 MILLION YR AGO

* H1 NET LOSS OF EUR 353,773 VS PROFIT OF EUR 542,755 YR AGO

Source text : bit.ly/2Df4eOx

Further company coverage: (Gdansk Newsroom)