RPT-BRIEF-Aevis Victoria Subsidiary Increases Its Hotel Properties Portfolio

(Adds Credit Suisse ric in header, no change to text in bullet points)
Nov 27 (Reuters) - AEVIS VICTORIA SA:
* SUBSIDIARY SWISS HOTEL PROPERTIES INCREASES ITS HOTEL PROPERTIES PORTFOLIO TO NEARLY CHF 500 MILLION
* ACQUIRES SEVERAL HOTEL PROPERTIES FROM CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND HOSPITALITY (CS REF HOSPITALITY)
* PURCHASE PRICE WAS SET AT A SLIGHT DISCOUNT FROM MARKET VALUE AS AT 31 DECEMBER 2018
* AS PART OF TRANSACTION, AEVIS VICTORIA ALSO BUYS OPERATING COMPANY WERIWALD AG, WHICH MANAGES INTERCONTINENTAL HOTEL IN DAVOS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)