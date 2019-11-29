Private Equity
November 29, 2019 / 7:16 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Orey Antunes Starts Special Revitalisation Process To Ensure Long-Term Viability

1 Min Read

Nov 29 (Reuters) - Sociedade Comercial Orey Antunes SA :

* SAID ON THURSDAY HAS REQUESTED OPENING OF A SPECIAL REVITALISATION PROCEEDING (“PER”) TO ENSURE LONG-TERM VIABILITY OF THE CO

* TO NEGOTIATE WITH ITS CREDITORS TO REACH AN AGREEMENT FOR IMPLEMENTATION OF MEASURES TO SETTLE LIABILITIES

* PROCESS WILL LAST FROM 6 TO 9 MONTHS AND WILL NOT COVER ANY OPERATING COMPANY IN THE AREA OF TRANSPORT AND LOGISTICS

* UPON COMPLETION OF PER, CO’S MAIN ACTIVITY WILL CONSIST OF MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF TRANSPORTATION AND LOGISTICS SECTOR

Source text: bit.ly/33sct4o

Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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