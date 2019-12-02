Consumer Goods and Retail
December 2, 2019 / 6:42 AM / Updated 39 minutes ago

BRIEF-Sporting Q1 Net Profit Up At 21.1 Mln Euros YoY

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Dec 2 (Reuters) - Sporting Clube de Portugal Futebol SAD :

* SAID ON SATURDAY Q1 2019/20 NET PROFIT 21.1 MILLION EUROS VERSUS 16.1 MILLION EUROS YEAR AGO

* Q1 2019/20 REVENUE FROM PLAYER-RELATED DEALS 46.0 MILLION EUROS VERSUS 26.0 MILLION EUROS YEAR AGO

* Q1 2019/20 OPERATING REVENUE EXCLUDING PLAYER RELATED DEALS 23.6 MILLION EUROS VERSUS 24.2 MILLION EUROS YEAR AGO

* Q1 2019/20 OPERATING RESULTS 24.5 MILLION EUROS VERSUS 17.6 MILLION EUROS YEAR AGO

Source text: bit.ly/37WxZBH

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