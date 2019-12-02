BRIEF-Aurora Dodici: Provisional Results Of Tender Offer For BioDue's Shares

Dec 2 (Reuters) - BioDue SpA On Behalf of Aurora Dodici SpA
* REPORTED ON FRIDAY PROVISIONAL RESULTS OF TENDER OFFER ON BIODUE’S SHARES
* UNDER PROVISIONAL RESULTS 1,347,356 SHARES OF BIODUE WERE TENDERED, REPRESENTING 11.99% OF CO’S SHARE CAPITAL AND 74.47% OF SHARES SUBJECT TO THE OFFER
* FOLLOWING THE OFFER, AURORA DODICI TOGETHER WITH VANNI BENEDETTI AND PIERLUIGI GUASTI (PERSONS ACTING IN CONCERT) HOLDS 11.1 MLN BIODUE SHARES, EQUAL TO ABOUT 98.43% OF THE SHARE CAPITAL
* TO EXERCISE OF THE SQUEEZE-OUT RIGHT ON 176,376 BIODUE’S SHARES, EQUAL TO ABOUT 1.57% OF SHARE CAPITAL FOR A TOTAL VALUE OF EUR 1.1 MLN
* BIODUE’S SHARES TO BE REVOKED FROM TRADE ON ITALIAN STOCK EXCHANGE AS OF DEC 11
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Further company coverage: (Gdansk Newsroom)