Private Equity
December 5, 2019 / 10:57 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Pegroco's Portfolio Co Considers Issue Of Additional Corporate Bonds In SEK

1 Min Read

Dec 5 (Reuters) - Pegroco Invest AB:

* SAID ON WEDNESDAY PEGROCO’S PORTFOLIO CO NORDISK BERGTEKNIK CONSIDERS ISSUING ADDITIONAL SECURED CORPORATE BONDS IN SEK WITHIN THE CO’S EXISTING BOND FRAMEWORK

* BOND FRAMEWORK AMOUNTS TO A TOTAL OF SEK 600 MLN, WHEREBY SECURED BONDS OF SEK 300 MLN WERE ISSUED IN JUNE 2019

* BONDS HAVE FINAL MATURITY IN JUNE 2023, RUN WITH A FLOATING COUPON RATE OF STIBOR 3M + 600 INTEREST POINTS AND ARE LISTED ON NASDAQ FIRST NORTH

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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