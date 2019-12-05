BRIEF-Pegroco's Portfolio Co Considers Issue Of Additional Corporate Bonds In SEK

Dec 5 (Reuters) - Pegroco Invest AB:
* SAID ON WEDNESDAY PEGROCO’S PORTFOLIO CO NORDISK BERGTEKNIK CONSIDERS ISSUING ADDITIONAL SECURED CORPORATE BONDS IN SEK WITHIN THE CO’S EXISTING BOND FRAMEWORK
* BOND FRAMEWORK AMOUNTS TO A TOTAL OF SEK 600 MLN, WHEREBY SECURED BONDS OF SEK 300 MLN WERE ISSUED IN JUNE 2019
* BONDS HAVE FINAL MATURITY IN JUNE 2023, RUN WITH A FLOATING COUPON RATE OF STIBOR 3M + 600 INTEREST POINTS AND ARE LISTED ON NASDAQ FIRST NORTH
Source text for Eikon:
Further company coverage: (Gdansk Newsroom)