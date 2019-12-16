Switzerland Market Report
December 16, 2019 / 6:02 AM / Updated 4 hours ago

BRIEF-Nebag Adjusts Its Investment Regulations

1 Min Read

Dec 16 (Reuters) - NEBAG AG:

* ADJUSTS INVESTMENT REGULATIONS OF THE COMPANY

* NEW INVESTMENT REGULATIONS COME INTO FORCE ON DEC 16, 2019

* FOLLOWING SALE OF STAKE IN BIELLA-NEHER HOLDING AG IN MARCH 2019, STRATEGIC INVESTMENTS STILL CONSIST OF FOUR TITELS

* CO NOW DISTINGUISHES BETWEEN FOLLOWING CATEGORIES IN ITS INVESTMENT STRATEGY: PARTICIPATIONS, LONG-TERM FINANCIAL ASSETS OF STRATEGIC NATURE AND CURRENT FINANCIAL ASSETS

* INVESTMENTS ONLY INCLUDE SECURITIES IN WHICH NEBAG AG HOLDS AT LEAST 20% OF OUTSTANDING SHARES

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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