BRIEF-Nebag Adjusts Its Investment Regulations

Dec 16 (Reuters) - NEBAG AG:
* NEW INVESTMENT REGULATIONS COME INTO FORCE ON DEC 16, 2019
* FOLLOWING SALE OF STAKE IN BIELLA-NEHER HOLDING AG IN MARCH 2019, STRATEGIC INVESTMENTS STILL CONSIST OF FOUR TITELS
* CO NOW DISTINGUISHES BETWEEN FOLLOWING CATEGORIES IN ITS INVESTMENT STRATEGY: PARTICIPATIONS, LONG-TERM FINANCIAL ASSETS OF STRATEGIC NATURE AND CURRENT FINANCIAL ASSETS
* INVESTMENTS ONLY INCLUDE SECURITIES IN WHICH NEBAG AG HOLDS AT LEAST 20% OF OUTSTANDING SHARES
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Further company coverage: (Gdansk Newsroom)