BRIEF-NB Aurora Signs Binding Co-Investment Deal For Acquisition Of PHSE

Dec 17 (Reuters) - NB Aurora SA SICAF RAIF:
* SAID ON MONDAY IT SIGNED A BINDING CO-INVESTMENT AGREEMENT WITH MANAGER AND ENTREPRENEUR EDDY DE VITA FOR ACQUISITION OF MAJORITY STAKE IN PHSE THROUGH A NEWLY-INCORPORATED VEHICLE (NEWCO)
* CO-INVESTMENT AGREEMENT PROVIDES THAT, BASED ON AN INVESTMENT OF APPROXIMATELY EUR 16 MLN (FULLY FINANCED FROM ITS OWN RESOURCES), NB AURORA WILL INDIRECTLY HOLD 30.8% OF NEWCO
* EDDY DE VITA WILL BE APPOINTED EXECUTIVE CHAIRMAN OF PHSE
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Further company coverage: (Gdansk Newsroom)