BRIEF-ECC Games Signs 2.9 Mln Zloty Publishing Deal With 505 Games

Dec 19 - ECC Games SA:
* SAID ON WEDNESDAY THAT IT HAS SIGNED A 5-YEAR 2.9 MILLION ZLOTY PUBLISHING DEAL WITH 505 GAMES
* UNDER DEAL THE COMPANY GRANTS 505 GAMES EXCLUSIVE LICENCE TO RELEASE “DRIFT20” GAME FOR PC, GAME CONSOLES AND MOBILE DEVICES THROUGHOUT THE WORLD
* UNDER DEAL THE COMPANY ALSO GRANTS 505 GAMES THE RIGHT TO SUB-LICENSE THE GAME
* IN ADDITION, THE COMPANY WILL RECEIVE REMUNERATION FOR PROFITS FROM THE GAME SALE
* THE EXISTING AGREEMENT WITH PLAYWAY HAS BEEN AUTOMATICALLY TERMINATED
* PLAYWAY WILL CONTINUE MARKETING ACTIVITIES FOR THE PROMOTION OF DRIFT20 AND WILL BE ENTITLED TO RECEIVE REMUNERATION
Source text for Eikon:
Further company coverage: (Gdansk Newsroom)