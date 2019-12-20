Consumer Goods and Retail
December 20, 2019 / 7:10 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Showroomprive.Com Sees Sharper Than Expected Decline In H2 Revenues

1 Min Read

Dec 20 (Reuters) - SRP GROUP SA:

* ANNOUNCED ON THURSDAY SHOWROOMPRIVÉ’S 2019 SECOND HALF BUSINESS REVIEW

* RATIONALIZATION AND COST OPTIMIZATION ACTIONS WILL ALLOW A SIGNIFICANT IMPROVEMENT OF H2 EBITDA COMPARED TO H1

* GROUP WILL HOWEVER NOT REACH ITS OBJECTIVE OF BEING PROFITABLE IN H2 DUE TO LESS DYNAMIC THAN ANTICIPATED ACTIVITY

* Q4, WHICH HAS ALWAYS HAD DECISIVE IMPACT ON GROUP PERFORMANCE, WAS HIT BY ADVERSE ECONOMIC AND SOCIAL CONDITIONS

* SAYS LEVEL OF COMMERCIAL ACTIVITY WAS NEGATIVELY IMPACTED BY STRATEGIC DECISIONS AIMED AT IMPROVING MEDIUM-TERM PROFITABILITY

* SHOWROOMPRIVÉ IS NOW FORECASTING SHARPER THAN EXPECTED DECLINE IN H2 REVENUES

* GROUP ANTICIPATES THAT AMOUNT OF ITS EBITDA LOSS FOR H2 WILL BE SIGNIFICANTLY LOWER THAN THE LOSS RECORDED FOR H1 2019

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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