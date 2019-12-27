Company News
December 27, 2019 / 8:27 AM / Updated 9 minutes ago

BRIEF-Galp Energia Submits Declaration Of Commerciality For Asset In Brazilian Pre-Salt Basin

1 Min Read

Dec 27 (Reuters) - Galp Energia SGPS SA:

* SAID ON THURSDAY THAT THE CONSORTIUM SUBMITTED A DECLARATION OF COMMERCIALITY FOR THE CARCARA DISCOVERY IN THE SANTOS BASIN, OFFSHORE BRAZIL

* CARCARA EXTENDS THROUGH BLOCK BM-S-8 AND NORTE DE CARCARA AREA

* GALP, THROUGH ITS UNIT PETROGAL BRASIL, OWNS A 20% STAKE IN THE BM-S-8 CONSORTIUM, WHILE EQUINOR (OPERATOR) HOLDS A 40% STAKE AND EXXONMOBIL HOLDS A 40% INTEREST

* THE CARCARA NORTH CONSORTIUM PARTNERSHIP FOLLOWS THE SAME STRUCTURE AS BM-S-8’S

Source text: bit.ly/2t9GSHX

Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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