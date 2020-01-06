Apparel & Accessories
January 6, 2020 / 11:52 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-FNG To Sell All Promiss Stores, Close 38 Steps Stores

1 Min Read

Jan 6 (Reuters) - FNG NV:

* DECIDED TO SELL ALL PROMISS STORES

* SUBSTANTIAL PART, 38, OF STEPS STORES TO BE CLOSED IN NETHERLANDS IN SPRING OF 2020

* 108 PERMANENT EMPLOYEES IN STORES AND 126 TEMPORARY EMPLOYEES ARE CONCERNED

* SAYS ABOUT HALF OF RELEVANT PERMANENT EMPLOYEES CAN BE REDEPLOYED IN OTHER FNG FORMULAS IN NETHERLANDS

* CLOSURE IS ACCOMPANIED BY SALE OF THE SHARES OF A NUMBER OF COMPANIES WITHIN WHICH DIVESTED STEPS AND PROMISS ACTIVITIES ARE CARRIED OUT, IN PARTICULAR FNG GROUP NEDERLAND NV AND ITS SUBSIDIARIES

* SHARES ARE SOLD FOR 1 EURO

* CLOSURE DOES NOT AFFECT OTHER DUTCH ACTIVITIES OF THE FNG GROUP

Source text: bit.ly/37Hzy5k

Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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