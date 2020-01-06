BRIEF-FNG To Sell All Promiss Stores, Close 38 Steps Stores

Jan 6 (Reuters) - FNG NV:
* SUBSTANTIAL PART, 38, OF STEPS STORES TO BE CLOSED IN NETHERLANDS IN SPRING OF 2020
* 108 PERMANENT EMPLOYEES IN STORES AND 126 TEMPORARY EMPLOYEES ARE CONCERNED
* SAYS ABOUT HALF OF RELEVANT PERMANENT EMPLOYEES CAN BE REDEPLOYED IN OTHER FNG FORMULAS IN NETHERLANDS
* CLOSURE IS ACCOMPANIED BY SALE OF THE SHARES OF A NUMBER OF COMPANIES WITHIN WHICH DIVESTED STEPS AND PROMISS ACTIVITIES ARE CARRIED OUT, IN PARTICULAR FNG GROUP NEDERLAND NV AND ITS SUBSIDIARIES
* CLOSURE DOES NOT AFFECT OTHER DUTCH ACTIVITIES OF THE FNG GROUP
Source text: bit.ly/37Hzy5k
Further company coverage: (Gdansk Newsroom)