BRIEF-Getinge Acquires Applikon Biotech

Jan 8 (Reuters) - Getinge AB:
* ACQUIRED 100% OF THE SHARES IN APPLIKON BIOTECHNOLOGY B.V.
* UNDER THE TERMS, GETINGE WILL ACQUIRE ALL OUTSTANDING SHARES IN APPLIKON BIOTECHNOLOGY AND WILL PAY APPROXIMATELY SEK 840 MILLION IN CASH ON CLOSING FOR 100 % OF THE SHARES
* IN ADDITION, A MAXIMUM EARN OUT OF APPROXIMATELY SEK 630 MILLION CAN BE PAID OUT IN 2021-2022 IF AGREED EARNINGS PERFORMANCE IS ACHIEVED IN 2020-2021
* ACQUISITION WILL BE FINANCED THROUGH DEBT AND THE NET DEBT TO EBITDA RATIO IS EXPECTED TO BE IMPACTED BY 0.2X AT CLOSING OF DEAL
* THE INTEGRATION WILL BE STEPWISE WITH FULL EFFECT FROM 2022
* GETINGE EXPECTS NO MATERIAL INTEGRATION COSTS IN 2020-2021
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Further company coverage: (Gdansk Newsroom)