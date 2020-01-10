BRIEF-Coca-Cola Icecek FY19 Sales Volume Up At 0.1 Pct To 1.316 Mln Unit Case YoY

Jan 10 (Reuters) - COCA COLA ICECEK:
* SAID ON THURSDAY ITS FY19 CONSOLIDATED SALES VOLUME UP AT 0.1 PERCENT TO 1.316 MILLION UNIT CASE EXCEEDING COMPANY GUIDANCE OF SLIGHT DECLINE
* ITS Q4 CONSOLIDATED SALES VOLUME UP AT 0.8 PERCENT TO 230 MILLION UNIT CASE
* TURKEY OPERATIONS FY19 SALES UP 1.8% TO 662 MILLION UNIT CASE
* INTERNATIONAL OPERATIONS FY19 SALES DOWN 1.5% TO 654 MILLION UNIT CASE WHICH WAS PRIMARILY ATTRIBUTABLE TO SLOWDOWN IN PAKISTAN AND CONTINUED PRODUCTION STOPPAGE IN TURKMENISTAN
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Further company coverage: (Gdansk Newsroom)