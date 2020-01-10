Consumer Goods and Retail
January 10, 2020 / 7:26 AM / Updated 42 minutes ago

BRIEF-Coca-Cola Icecek FY19 Sales Volume Up At 0.1 Pct To 1.316 Mln Unit Case YoY

1 Min Read

Jan 10 (Reuters) - COCA COLA ICECEK:

* SAID ON THURSDAY ITS FY19 CONSOLIDATED SALES VOLUME UP AT 0.1 PERCENT TO 1.316 MILLION UNIT CASE EXCEEDING COMPANY GUIDANCE OF SLIGHT DECLINE

* ITS Q4 CONSOLIDATED SALES VOLUME UP AT 0.8 PERCENT TO 230 MILLION UNIT CASE

* TURKEY OPERATIONS FY19 SALES UP 1.8% TO 662 MILLION UNIT CASE

* INTERNATIONAL OPERATIONS FY19 SALES DOWN 1.5% TO 654 MILLION UNIT CASE WHICH WAS PRIMARILY ATTRIBUTABLE TO SLOWDOWN IN PAKISTAN AND CONTINUED PRODUCTION STOPPAGE IN TURKMENISTAN

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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